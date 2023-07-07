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В Кремле прокомментировали предстоящие переговоры Зеленского и Эрдогана

Песков: в Кремле с интересом относятся к предстоящим переговорам Зеленского и Эрдогана

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Murat Cetinmuhurdar/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут очень внимательно следить за переговорами президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана.

«Нам будет интересно узнать, о чем будет речь между господином Эрдоганом и Зеленским. Это важно», — сказал он на брифинге журналистам.

По словам Пескова, Эрдоган прикладывает большие усилия в контексте конфликта на Украине. Он отметил, что не исключает последующие контакты Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский заявил, что на встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом планирует обсудить зерновую сделку, обмен пленными и поддержку Украины в членстве в НАТО. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

В канцелярии президента Турции подтвердили его запланированную на 7 июля встречу в Стамбуле с Зеленским.

По итогам переговоров двух лидеров ожидается пресс-конференция.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.

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