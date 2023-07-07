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Зеленский обсудит с Эрдоганом зерновую сделку и членство в НАТО

Зеленский намерен обсудить с Эрдоганом зерновую сделку, обмен пленными и членство в НАТО

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Murat Cetinmuhurdar/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом планирует обсудить зерновую сделку, обмен пленными и поддержку Украины в членстве в НАТО. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Много вещей, о которых мы будем говорить, и верю, что будем иметь договоренности с президентом Турции», – сказал он.

Ранее в канцелярии президента Турции подтвердили его запланированную на 7 июля встречу в Стамбуле с Зеленским.

По итогам переговоров двух лидеров ожидается пресс-конференция.

Днем 6 июля украинский лидер находился с официальным визитом в Болгарии. Зеленский провел переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, президентом страны Руменом Радевым, а также встретился с парламентариями, политиками, чиновниками и журналистами.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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