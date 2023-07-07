Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский призвал как можно скорее начать переговоры о членстве Украины в ЕС

Зеленский поручил сделать все для начала переговоров о членстве Украины в ЕС в 2023 году

close
100%
President Of Ukraine/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать все необходимое, чтобы переговоры о членстве его страны в Европейском союзе начались как можно скорее — до конца года. Об этом сообщает Reuters.

В конце июня председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что Евросоюзу необходимо начать переговоры о заявке Украины в декабре 2023 года. Она добавила, что Брюсселю предстоит отреагировать на «экстраординарные» усилия Киева по проведению реформ.

В начале июня канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Corriere della Sera заявил, что Украина сможет стать частью Евросоюза, когда будет соответствовать критериям приема. Политик добавил, что со своей стороны ЕС также должен выполнить ряд задач, чтобы иметь возможно принять новых членов.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях