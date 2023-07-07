Зеленский призвал как можно скорее начать переговоры о членстве Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать все необходимое, чтобы переговоры о членстве его страны в Европейском союзе начались как можно скорее — до конца года. Об этом сообщает Reuters.

В конце июня председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что Евросоюзу необходимо начать переговоры о заявке Украины в декабре 2023 года. Она добавила, что Брюсселю предстоит отреагировать на «экстраординарные» усилия Киева по проведению реформ.

В начале июня канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Corriere della Sera заявил, что Украина сможет стать частью Евросоюза, когда будет соответствовать критериям приема. Политик добавил, что со своей стороны ЕС также должен выполнить ряд задач, чтобы иметь возможно принять новых членов.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.