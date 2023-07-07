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Вопрос членства Швеции в НАТО может быть решен на саммите в Вильнюсе

Milliyet: узел вокруг членства Швеции в НАТО может быть развязан на саммите альянса в Вильнюсе

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Depositphotos

Вопрос членства Швеции в НАТО может быть решен на саммите альянса в Вильнюсе после встречи президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена, пишет газета Milliyet.

По данным газеты, решающее значение будут иметь выполнение обязательств, взятых Стокгольмом перед Анкарой, и «политическая воля премьер-министра Швеции решить проблемы Турции».

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля в любом случае не сможет стать членом альянса, потому что ратификация Турцией заявки к этому времени невозможна даже при ее согласии.

Он отметил, что на саммите возможно будет достичь позитивного решения Турции на соглашение на ратификацию.

Столтенберг подчеркнул, что кроме этого альянсу предстоит проделать необходимую работу. Генсек НАТО подчеркнул, что ратификации не случится к понедельнику, но можно будет достичь политического решения по данному вопросу.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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