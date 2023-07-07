В Молдавии решили не отказываться от денонсации соглашений с СНГ

Правящая партия Молдавии «Действия и солидарность» приняла решение сохранить в повестке дня парламента проекты денонсации ряда договоров с Содружеством Независимых Государств (СНГ), передает ТАСС. По информации агентства, политическая сила отклонила призыв оппозиционного Блока коммунистов и социалистов по исключению данного вопроса.

На рассмотрении парламента Молдавии находится несколько проектов по выходу из соглашений в рамках СНГ, в частности, речь идет о денонсации конвенции о Межпарламентской ассамблеи организации. При этом в оппозиции настаивают на необходимости сохранения всех договоренностей, предупреждая о крайне негативных последствиях разрыва связей с организацией.

Отношение Молдавии к СНГ начало меняться на фоне победы лидера условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майи Санду на президентских выборах республики в 2020 году. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США. За три года своего президентства Санду не посетила ни один саммит СНГ, а в последнее время начала говорить о «российской угрозе» Молдавии и поддерживая сокращение связей с организацией.

Ранее больше половины жителей Молдавии выступили против выхода страны из СНГ.