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Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы

Премьер Чехии Фиала: Прага направит Украине боевые вертолеты и боеприпасы

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Stringer/Reuters

Премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Прага передаст Киеву боевые вертолеты и боеприпасы, сообщает ТАСС.

«Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы», — сказал Фиала.

Он добавил, что республика продолжит активно помогать Украине во всех областях.

Также Зеленский заявил, что страна не может стать членом НАТО из-за того, что ряд государств боится Россию.

Ранее МИД Чехии сообщил, что в течение 2022 года страна оказала помощь беженцам с Украины на общую сумму 14 млрд крон (примерно $640 млн).

В канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердили что 7 июля в Стамбуле глава государства встретится с украинским коллегой.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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