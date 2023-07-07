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В Польше призвали принять Украину в НАТО по примеру Швеции и Финляндии

Польский политик Пшидач: Украина должна вступить в НАТО путем Финляндии и Швеции

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Shutterstock

Для Украины необходимо выбрать путь вступления в НАТО аналогичный тому, который был определен для Финляндии и Швеции. Такое мнение высказал глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью журналу Polska. Metropolia Warszawska.

Политик подчеркнул, что Польша поддерживает вступление Украины в НАТО, однако нельзя отрицать тот момент, что для этого требуются правильные условия, в том числе на территории этой страны боевые действия должны быть прекращены. Украинскому государству необходимо в первую очередь защитить себя, заявила Пшидач.

Также политик заверил, что существует возможность ускорить процесс интеграции Украины в Североатлантический альянс.

«Польша предлагает поднять отношения Украина-НАТО с уровня комиссии до Совета, что даст Украине право проводить совместные заседания с Североатлантическим советом», — поделился Пшидач.

Он добавил, что присоединение Украины к НАТО сейчас может привести к тому, что другие страны-члены организации будут вовлечены в конфликт против России. По словам Пшидача, союзные страны не давали на это согласие, ссылаясь в первую очередь на защиту своих граждан. При этом политик подчеркнул, что это не означает, что других решений нет.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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