В НАТО не договорились, что предложить Украине

Страны-участницы Североатлантического альянса пока не пришли к согласию по вопросам, связанным с предложениями блока для Украины, которые будут озвучены на июльском саммите в Литве, передает The Washington Post со ссылкой на источники. По информации издания, речь идет о форме сотрудничества НАТО с Украиной.

«Практически любой результат Вильнюсского саммита, за исключением немедленного приглашения вступить в НАТО, скорее всего, оставит Украину в почти таком же неопределенном состоянии, в котором она оказалась после Бухареста. Хотя Киев получил беспрецедентные поставки оружия и боеприпасов с Запада, неясно, смогут ли союзники Украины поддерживать это бесконечно. Демократические западные правительства также должны приспособиться к результатам выборов, если избиратели потребуют перемен», — говорится в материале.

Как отмечает WP, НАТО продолжает разработку пакета безопасности для Украины, но вряд ли он будет касаться быстрого вступления в альянс, поскольку не все страны-участницы готовы принять Киев и выступать в противостояние с Россией. При этом изданием подчеркивает, что Запад характеризует будущие соглашения как «пакты о взаимной обороне» или «меморандумы о безопасности» украинской стороны.

Украина пытается активизировать процесс вступления в Североатлантический альянс с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который должен пройти в Литве в июле 2023 года, Киев требует от блока конкретных решений по членству. При этом руководство Украины настаивает на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. Впрочем, в НАТО не обещают Киеву какого-либо продвижения в вопросах интеграции до завершения военного конфликта.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.