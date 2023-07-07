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Бербок заявила, что Россия продолжает быть угрозой для Европы

Глава МИД Германии Бербок: Россия продолжит представлять угрозу для Европы

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Benjamin Westhoff/Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Россия продолжит представлять угрозу для Европы, пока ее президентом остается Владимир Путин. Об этом она сообщила в интервью The Guardian.

Она также призвала страны Европы разработать стратегию безопасности против России.

Ранее Бербок заявила, что западные страны не планируют вмешиваться в ситуацию в России на фоне последних событий с ЧВК «Вагнер». Об этом она сообщила по прибытии на заседание глав МИД стран Европейского союза в Люксембурге.

При этом Бербок подчеркнула, что «неясно, что произойдет с различными игроками в России».

До этого сообщалось, что чиновница перенесла запланированную на 26 июня поездку в Южно-Африканскую Республику, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел Европейского союза в Люксембурге.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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