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Большинство американцев желают видеть президентом США кого-то помоложе Байдена и Трампа

Почти 50% американцев хотят, чтобы президент США был моложе 60 лет

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Большинство граждан США не желают видеть президентом государства человека старше 70 лет, пишет The Hill. По опросу Pew Research Center, 49% респондентов заявили, что лучший возраст для президента — 50 лет, а 24% хотели бы видеть во главе Белого дома политика в возрасте 60 лет.

Согласно исследованию, 17% американцев считают, что управлять страной должен человек в возрасте 40 лет и лишь 3% уверены, что лучший возраст для президента США это 70 лет или больше. При этом действующему главе государства, демократу Джо Байдену уже 80 лет и он собирается пойти на второй срок в 2024 году, а его основному конкуренту из Республиканской партии, бывшему лидеру США Дональду Трампу — 77 лет.

По опросу, в пользу более молодого президента высказываются зачастую респонденты в возрасте от 18 до 29 лет — в этой группе более 66% за 40-летнего главу Белого дома. В то же время среди опрошенных старше 70 лет 42% выступают в пользу 60-летнего президента США и только 3% поддерживают мнение о том, что американский лидер должен быть моложе 50 лет.

«Результаты для двух политических партий схожи, если учесть средний возраст членов партии. Поскольку Демократическая партия [в данный момент занимающая Белый дом], как правило, состоит из более молодых членов, респонденты партии говорят, что более молодой возраст более предпочтителен для президента», — говорится в материале.

Ранее большинство граждан США выступили против участия Байдена и Трампа на выборах 2024 года.

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