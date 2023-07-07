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В Совфеде указали на проигрыш Финляндии из-за смены подхода к России

Сенатор Пушков заявил, что Финляндия многое потеряла отказавшись от взвешенного подхода к РФ

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Правительству Финляндии, вероятно, не следовало проявлять такую нерасчетливую «принципиальность» и оказывать давление на финские компании, чтобы они все покинули Россию, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова финского президента Саули Ниинистё о том, что уход финских компаний из России оказался бесполезным.

«Когда-то у Хельсинки была взвешенная политика в отношении России, и Финляндия от этого только выигрывала. Сейчас она перешла к политике, выстроенной на негодовании, политических эмоциях и полной враждебности к России. В результате Финляндия от этого только проиграла, и не только экономически», — написал Пушков.

Он также добавил, что своим решением Финляндия лишила себя статуса переговорной площадки в Европе и потеряла политическое значение в мировом сообществе. Пушков подчеркнул, что Хельсинки вошли в ряды других государств, взявших курс на «разрыв» с Россией, но многого лишились от этого подхода.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мир из-за санкций не рухнул.

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