В Совфеде указали на проигрыш Финляндии из-за смены подхода к России

Правительству Финляндии, вероятно, не следовало проявлять такую нерасчетливую «принципиальность» и оказывать давление на финские компании, чтобы они все покинули Россию, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова финского президента Саули Ниинистё о том, что уход финских компаний из России оказался бесполезным.

«Когда-то у Хельсинки была взвешенная политика в отношении России, и Финляндия от этого только выигрывала. Сейчас она перешла к политике, выстроенной на негодовании, политических эмоциях и полной враждебности к России. В результате Финляндия от этого только проиграла, и не только экономически», — написал Пушков.

Он также добавил, что своим решением Финляндия лишила себя статуса переговорной площадки в Европе и потеряла политическое значение в мировом сообществе. Пушков подчеркнул, что Хельсинки вошли в ряды других государств, взявших курс на «разрыв» с Россией, но многого лишились от этого подхода.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мир из-за санкций не рухнул.