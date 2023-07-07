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Премьер Японии Кисида посетит саммит НАТО

Премьер Японии Кисида посетит саммиты НАТО и Япония — Евросоюз

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Reuters

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что премьер-министр Японии Фумио Кисида отправится в Европу для участия в саммитах НАТО и Япония — Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.

«Премьер-министр Японии Фумио Кисида направится с визитом в Вильнюс в Литве и Брюссель в Бельгии 11-13 июля. В Литве он примет участие в саммите НАТО, в Бельгии – в регулярном саммите Япония — ЕС. Участие премьер-министра Кисиды в саммите НАТО в этом году пройдет во второй раз», — говорится в сообщении.

Мацуно заявил, что Кисида будет говорить о важности укрепления отношений Японии и НАТО.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель будет очно присутствовать на июльском саммите Североатлантического альянса, который должен пройти в Вильнюсе. Как отмечает Yonhap, после саммита НАТО президент Южной Кореи поедет в Польшу, где встретится со своим коллегой Анджеем Дудой. При этом агентство подчеркивает, что во время своих поездок в Польшу и Литву Юн Сок Ель может заехать на Украину, но пресс-служба южнокорейского лидера пока опровергает наличие подобных планов.

Ранее в России указали на попытки США и НАТО втянуть Южную Корею в украинский кризис.

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