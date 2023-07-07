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Байден в ходе выступления испинал трибуну

Президент США Байден испинал трибуну в ходе выступления в Южной Каролине

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Sarah Silbiger/Reuters

Американский лидер Джо Байден в ходе своего выступления в Южной Каролине начал пинать трибуну. Об этом сообщается на YouTube-канале GOP War Room.

Отмечается, что американский президент нанес несколько ударов ногой по трибуне. После этого он повернулся спиной к собравшимся и также несколько раз пнул трибуну.

«Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает», — сказал Байден.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп спародировал действующего лидера государства Джо Байдена во время своей предвыборной кампании в штате Нью-Хэмпшир. Во время своего выступления Трамп напомнил, что Байден анонсировал свою кампанию заранее заготовленным роликом, для съемки которого, как он считает, потребовалось семь дублей. Как заявил политик, он сделает то же самое прямо здесь.

До этого ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи изрядно посмеялась над президентом США Джо Байденом, совершившим визит на американскую военную базу в штате Северная Каролина. Журналистка предложила телезрителям взглянуть на человека, занимающего самый влиятельный пост в мире. «Президент десять секунд смотрит в никуда, выглядя сбитым с толку и дезориентированным», — сказала Панахи, продемонстрировав соответствующий видеофрагмент.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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