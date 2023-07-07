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В Коста-Рике бывшего президента ждут на скамье подсудимых

Экс-президента Коста-Рики обвинили в торговле влиянием

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Depositphotos

Экс-президента Коста-Рики Луиса Гильермо Солиса Риверу обвинили в торговле влиянием в ущерб казначейству страны, сообщает РИА Новости.

«Прокуратура по вопросам честности, прозрачности и борьбы с коррупцией (FAPTA) обвинила бывшего президента республики (2014-2018) Солиса Риверу и четырех членов его правительства в предполагаемом преступлении торговли влиянием против Государственного казначейства в рамках так называемого дела Bancrédito», — указано в сообщении генеральной прокуратуры.

Прокуратура считает, что бывший президент вступил в сговор с главой своей администрации, министром финансов, а также национальным казначеем и его заместителем — для того, чтобы перевести средства государственного казначейства на счет банка Картаго Bancrédito для поддержания ликвидности.

Экс-президент Солис отвергает предъявленные обвинения и утверждает, что его правительство действовало в интересах страны и народа, отметив, что в случае дела Bancrédito — в интересах кредиторов и работников банка.

Ранее бразильский суд лишил бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару права избираться до 2030 года.

Ранее Болсонару обвинили в совершении девяти преступлений.

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