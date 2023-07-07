МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Британии из-за санкции

Министерство иностранных дел Ирана приняло решение вызвать временного поверенного в делах Великобритании, поскольку Лондон ввел новые санкции в отношении Тегерана. Об этом сообщает ТАСС.

«В ответ на деструктивные и интервенционистские действия и заявления Великобритании Изабель Марш, поверенный в делах посольства Великобритании в Тегеране, была вызвана в министерство иностранных дел», — говорится в сообщении.

Ранее Великобритания, Канада, Швеция и Украина подали иск в Международный суд ООН против Ирана из-за сбитого в 2020 году украинского пассажирского Boeing 737. Рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев был сбит двумя ракетами «земля-воздух», запущенными членами Аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции. Погибли все находившиеся на его борту 176 человек — среди них 167 пассажиров и девять членов экипажа.

В заявлении говорится, что действия и бездействие Ирана составляют нарушения международных правовых обязательств страны. Все четыре государства обвиняют Иран в том, что эта страна не приняла меры для предотвращения трагедии, а также не захотела проводить полное, прозрачное и беспристрастное досудебное расследование и судебное разбирательство в соответствии с международными стандартами.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.