Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что обвинения Пентагона в адрес России, связанные с несоблюдением профессионального поведения в сирийском воздушном пространстве, являются неприемлемыми. По его словам, это США нарушают правила полетов в этом регионе. Об этом пишет ТАСС.

Антонов отметил, что критика, которую Пентагон направляет в адрес российских военных действий в Сирии, часто превышает разумные пределы. Он подчеркнул, что такие замечания отвлекают внимание от факта того, что американские военнослужащие ежедневно нарушают правила безопасности полетов в сирийском небе.

Посол подчеркнул, что американские военные, в отличие от российских, находятся в Сирии по противоречащим общепринятым нормам международного права. Он отметил, что США фактически оккупируют отдельные районы страны, прикрываясь необходимостью борьбы с терроризмом.

«Политика Соединенных Штатов на сирийском фронте, безусловно, имеет разрушительный характер. Она не только препятствует стабилизации ситуации и восстановлению территориальной целостности Сирии, но и негативно сказывается на обстановке во всем Ближнем Востоке», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

В последние два дня Центральное командование ВВС США обвинило российских пилотов истребителей в «непрофессиональном» поведении в сирийском небе. Подобные обвинения уже звучали ранее.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.