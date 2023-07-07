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Посол Антонов прокомментировал обвинения Пентагона в адрес РФ из-за инцидента в небе САР

Посол Антонов: обвинения Пентагона в непрофессиональном поведении России в САР выходят за рамки приличий

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Master Sgt. Phil Speck, U.S. Air Force via AP

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что обвинения Пентагона в адрес России, связанные с несоблюдением профессионального поведения в сирийском воздушном пространстве, являются неприемлемыми. По его словам, это США нарушают правила полетов в этом регионе. Об этом пишет ТАСС.

Антонов отметил, что критика, которую Пентагон направляет в адрес российских военных действий в Сирии, часто превышает разумные пределы. Он подчеркнул, что такие замечания отвлекают внимание от факта того, что американские военнослужащие ежедневно нарушают правила безопасности полетов в сирийском небе.

Посол подчеркнул, что американские военные, в отличие от российских, находятся в Сирии по противоречащим общепринятым нормам международного права. Он отметил, что США фактически оккупируют отдельные районы страны, прикрываясь необходимостью борьбы с терроризмом.

«Политика Соединенных Штатов на сирийском фронте, безусловно, имеет разрушительный характер. Она не только препятствует стабилизации ситуации и восстановлению территориальной целостности Сирии, но и негативно сказывается на обстановке во всем Ближнем Востоке», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

В последние два дня Центральное командование ВВС США обвинило российских пилотов истребителей в «непрофессиональном» поведении в сирийском небе. Подобные обвинения уже звучали ранее.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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