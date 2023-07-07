Президент Чехии заявил о продолжении поддержки Украины

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина может дальше рассчитывать на поддержку Праги. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

«За период конфликта Чехия, не только правительство, но и коммерческие компании и граждане, направили Украине 45 млрд крон (порядка 2 млрд евро. — «Газета.Ru») на борьбу с российской агрессией», — сказал Павел.

По его словам, Чехия поставила Украине 676 единиц тяжелой техники и систем ПВО, порядка 4,2 миллионов единиц среднекалиберных и крупнокалиберный боеприпасов или, например, 380 тысяч артиллерийских снарядов.

Ранее Зеленский заявил, что страна не может стать членом НАТО из-за того, что ряд государств боится Россию.

До этого заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков в Софии подписали совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины.

Жовква отметил, что Болгария, важный партнер Украины в Черноморском регионе, стала 22-й страной, с которой Киев формализовал поддержку членства страны в НАТО. Отмечается, что документ удостоверяет то, что болгарская сторона поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только позволят условия.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.