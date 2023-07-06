Госдеп США заявил, что Россия должна продлить зерновую сделку

В Госдепартаменте США заявили, что Россия должна продлить истекающую 17 июля зерновую сделку, сообщило ведомство в своем аккаунте в Twitter.
«Россия должна соблюдать и продлить Черноморскую зерновую инициативу», — говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что Москва нарушала условия сделки и задерживала отправку зерна.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия своевременно намерена объявить о своем решении касательно продолжения зерновой сделки.
По словам представителя Кремля, пока есть время на выполнение договоренностей относительно российского экспорта.
Как добавил пресс-секретарь главы государства, часть зерновой сделки по российскому экспорту не выполнена. Это означает, что оснований для продления договоренностей к данному моменту нет, отметил Песков.
До этого МИД России заявило об отсутствии оснований для продления зерновой сделки после 17 июля.
Ранее Лавров рассказал о действиях России в случае прекращения зерновой сделки.