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Госдеп США заявил, что Россия должна продлить зерновую сделку

Госдеп США заявил, что Россия должна продлить истекающую 17 июля зерновую сделку

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Shutterstock

В Госдепартаменте США заявили, что Россия должна продлить истекающую 17 июля зерновую сделку, сообщило ведомство в своем аккаунте в Twitter.

«Россия должна соблюдать и продлить Черноморскую зерновую инициативу», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Москва нарушала условия сделки и задерживала отправку зерна.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия своевременно намерена объявить о своем решении касательно продолжения зерновой сделки.

По словам представителя Кремля, пока есть время на выполнение договоренностей относительно российского экспорта.

Как добавил пресс-секретарь главы государства, часть зерновой сделки по российскому экспорту не выполнена. Это означает, что оснований для продления договоренностей к данному моменту нет, отметил Песков.

До этого МИД России заявило об отсутствии оснований для продления зерновой сделки после 17 июля.

Ранее Лавров рассказал о действиях России в случае прекращения зерновой сделки.

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