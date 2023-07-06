В Иране отвергли обвинения в применении иранских беспилотников на Украине

Глава постпредства Ирана при ООН Амир Саид Иравани на заседании Совета безопасности категорически отклонил обвинения властей Украины в использовании иранских беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы отвергаем безосновательные обвинения, озвученные Украиной», — указал постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций.

В апреле Tasnim News Agency писало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана провел успешные испытания высокоточного дрона-камикадзе дальнего радиуса действия, оснащенного боеголовкой массой 50 кг.

До этого министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Караи Аштияни заявил, что в ближайшее время в стране заявят о «новых достижениях» в области производства беспилотных летательных аппаратов.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.