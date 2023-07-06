Лукашенко: смерть главы Минтранса Белоруссии не связана с перемещением ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внезапная смерть главы Минтранса Белоруссии Алексея Авраменко не связана с перемещением ядерного оружия из России. Об этом он сообщил журналистам, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Боеприпасы перемещены были давно и не имеют никакого отношения к гибели этого министра», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что большая часть российского ядерного оружия доставлена в Белоруссию.

По его словам, вероятно до конца года весь запланированный объем российского ядерного оружия будет доставлен в Белоруссию.

Он добавил, что пункты размещения ядерного оружия в Белоруссии были готовы еще месяц назад.

До этого Лукашенко рассказывал, в каком случае Минск применит российское ядерное оружие.

Белорусский президент отметил, что допустит его использование в случае агрессии со стороны НАТО. Лукашенко также выразил уверенность, что Москва посоветуется с Минском в случае применения ядерного оружия.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.