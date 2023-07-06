Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лукашенко: смерть главы Минтранса Белоруссии не связана с перемещением ядерного оружия

Лукашенко: смерть министра транспорта Белоруссии не связана с перемещением ядерного оружия

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внезапная смерть главы Минтранса Белоруссии Алексея Авраменко не связана с перемещением ядерного оружия из России. Об этом он сообщил журналистам, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Боеприпасы перемещены были давно и не имеют никакого отношения к гибели этого министра», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что большая часть российского ядерного оружия доставлена в Белоруссию.

По его словам, вероятно до конца года весь запланированный объем российского ядерного оружия будет доставлен в Белоруссию.

Он добавил, что пункты размещения ядерного оружия в Белоруссии были готовы еще месяц назад.

До этого Лукашенко рассказывал, в каком случае Минск применит российское ядерное оружие.

Белорусский президент отметил, что допустит его использование в случае агрессии со стороны НАТО. Лукашенко также выразил уверенность, что Москва посоветуется с Минском в случае применения ядерного оружия.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях