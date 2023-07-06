Байден и Эрдоган могут встретиться на переговорах НАТО в Вильнюсе

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в рамках саммита НАТО в литовском Вильнюсе 11–12 июля. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на анонимные источники, знакомые с вопросом.

«Обсуждается встреча Байдена и Эрдогана на саммите НАТО», — говорится в статье.

По информации агентства, в настоящее время проводится работа по организации кратких переговоров между лидерами США и Турции.

Согласно заявлению официального представителя Соединенных Штатов, возможна «отложенная» встреча между президентами, однако она пока еще не была организована.

В материале указывается, что в ходе встречи разговоры Байдена и Эрдогана коснутся вступления Швеции в Североатлантический альянс, которое Турция, в свою очередь, не поддерживает.

В июне турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники писала, что президенты Турции и США могут провести переговоры на полях грядущего саммита НАТО в Вильнюсе.

Ранее Байден переговорил с Эрдоганом о вступлении Швеции в НАТО.