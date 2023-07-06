Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден и Эрдоган могут встретиться на переговорах НАТО в Вильнюсе

Reuters: Байден и Эрдоган могут встретиться на грядущем саммите НАТО в Вильнюсе

close
100%
Olivier Matthys/AP

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в рамках саммита НАТО в литовском Вильнюсе 11–12 июля. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на анонимные источники, знакомые с вопросом.

«Обсуждается встреча Байдена и Эрдогана на саммите НАТО», — говорится в статье.

По информации агентства, в настоящее время проводится работа по организации кратких переговоров между лидерами США и Турции.

Согласно заявлению официального представителя Соединенных Штатов, возможна «отложенная» встреча между президентами, однако она пока еще не была организована.

В материале указывается, что в ходе встречи разговоры Байдена и Эрдогана коснутся вступления Швеции в Североатлантический альянс, которое Турция, в свою очередь, не поддерживает.

В июне турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники писала, что президенты Турции и США могут провести переговоры на полях грядущего саммита НАТО в Вильнюсе.

Ранее Байден переговорил с Эрдоганом о вступлении Швеции в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях