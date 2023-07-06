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Президент Финляндии оценил уход всех финских компаний с российского рынка

Президент Финляндии Ниинистё: уход всех финских компаний из России оказался бесполезен

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Global Look Press

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что абсолютно все финские компании покинули российский рынок, однако это не дало никакого результата. Об этом сообщает Le Monde.

«Что касается санкций, впредь ни одна финская компания не ведет деятельность в России. Мы одна из крайне немногих стран в этой ситуации. К сожалению, кажется, что этот механизм неэффективен», — заявил финский президент.

Он подчеркнул, что хотя после начала конфликта с Украиной против России было введено значительно больше санкционных мер, чем в 2014 году, их эффективность низка из-за различных путей обхода со стороны Москвы.

До этого Ниинистё призвал всерьез отнестись к взаимоотношениям Российской Федерации с развивающимися странами и к их негативному отношению к Западу. 

По его мнению, многие развивающиеся страны относятся к Западу с подозрением.

Ниинистё упомянул группу БРИКС, которая, по его словам, «становится все более привлекательной» и рассматривается как «своего рода противодействие Западу».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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Санкции против России
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