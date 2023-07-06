Министр Польши по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк в эфире радиостанции RMF FM заявил, что в Варшаве ждут каких-либо жестов от Украины в плане извинений перед 80-й годовщиной Волынской резни 11 июля.

«Нужны жесты в этом вопросе, поскольку он до сих пор является незажившей раной», — сказал министр.

Также Шинковский призвал Киев не ожидать многого от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. Он отметил, что в Североатлантическом альянсе еще есть государства, которые держат дистанцию в этом вопросе.

В мае представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина призывал президента Украины Владимира Зеленского извиниться за события, получившие название «Волынская резня». Он напомнил, что Варшава взяла на себя ответственность за военные преступления, которые были совершены против украинцев.

Государственный секретарь канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая заявляла, что вопросы Волынской резни не должны решаться с помощью «твиттерной дипломатии». Она отмечала, что тема Волынской резни «присутствует в переговорах между президентами Польши Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским».

Ранее Владимир Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.