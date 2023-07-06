Финляндия проводит судебное расследование в отношении консульства РФ

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила в Twitter, что власти страны проводят судебное расследование в отношении российского консульства на Аландских островах.

«В отношении консульства [РФ] на Аландских островах проводится судебное расследование. Финляндия отреагирует», — написала министр.

До этого в МИД Финляндии заявили, что страна с 10 июля намерена ужесточить правила въезда для абитуриентов, владельцев недвижимости из России и совершающих поездки в страну с деловыми целями. По его данным, лицам, осуществляющим поездки в государство с деловыми целями, будет разрешено ездить только в Финляндию, то есть транзит в другие страны будет запрещен. Кроме того, они должны будут иметь «вескую причину» для личного приезда в Финляндию. Также отмечается, что российским студентам ограничат возможности обучения в национальных вузах.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.