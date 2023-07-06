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Столтенберг рассказал о судьбе Швеции в НАТО на грядущем саммите альянса

Столтенберг: Швеция на саммите НАТО в Вильнюсе не вступит в альянс

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля в любом случае не сможет стать членом альянса, потому что ратификация Турцией заявки к этому времени невозможна даже при ее согласии. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что на саммите возможно будет достичь позитивного решения Турции на соглашение на ратификацию.

«Но там еще нужно будет проделать работу. Ратификация не произойдет к понедельнику, но мы можем достичь политического решения», — подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что 10 июля проведет в Вильнюсе встречу с лидерами Турции и Швеции, чтобы продолжить работу над разрешением разногласий.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону на встрече в Белом доме, что с нетерпением ждет вступления его страны в Североатлантическом альянсе. 

По мнению Байдена, данный процесс является «очень важным».

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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