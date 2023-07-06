В России отреагировали на сообщения о передаче США кассетных боеприпасов Украине

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя назвал возможные поставки США кассетных боеприпасов Украине «очередным шагом к эскалации». Об этом он заявил, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать намерение Соединенных Штатов, о котором ранее сообщали американские СМИ, передает РИА Новости.

«Это очередной шаг в сторону эскалации конфликта», — сказал постпред РФ при ООН.

6 июля американская газета The New York Times со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Вашингтон принял решение отправить Киеву кассетные боеприпасы. По информации издания, в ближайшее время Соединенные Штаты объявят об этом официально.

Утром издание CBS News, ссылаясь на американские официальные лица, сообщало, что на этой неделе Вашингтон может принять решение о том, одобрять ли поставку кассетных боеприпасов Киеву. Отмечалось, что в США изучают вопрос об отправке Украине запрещенных в 123 странах боеприпасов.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.