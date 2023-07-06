Украину допустили до участия в заседании СБ ООН по ядерной программе Ирана

Совет Безопасности ООН, несмотря на возражения российских дипломатов, принял решение о допуске украинской делегации до участия в заседании по ядерной программе Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

До этого стало известно, что лидеры государств «большой семерки» призвали Иран перестать поддерживать Российскую Федерацию в конфликте с Украиной. Иран призвали прекратить передавать вооруженные БПЛА российской стороне.

Страны G7 выразили серьезную озабоченность продолжающейся «дестабилизирующей деятельностью Ирана», включая якобы передачу ракет, беспилотных летательных аппаратов и связанных с ними технологий государственным и негосударственным субъектам и прокси-группам, в нарушение резолюций СБ ООН.

11 июня верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что западные страны пытаются создать помехи для Ирана по пути развития атомной программы республики.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».