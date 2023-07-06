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Лидеры Латинской Америки не хотят видеть Зеленского на совместном с ЕС саммите

Euractiv: лидеры стран Латинской Америки не хотят приглашать Зеленского на саммит с ЕС

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Fabrizio Bensch/Reuters

Лидеры стран Латинской и Центральной Америки выступили против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на совместный с ЕС саммит, который пройдет 17–18 июля в Брюсселе. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на евродипломатов.

«Первоначальный текст декларации саммита, предложенный ЕС, включал несколько абзацев о поддержке Украины со ссылками на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН <...> Однако страны Латинской Америки «удалили все об Украине», — говорится в публикации.

Отмечается, что большинство латиноамериканских стран неоднократно заявляли, что не хотят, чтобы их втягивали в позиционирование себя в войне, которую они продолжают рассматривать в первую очередь как «европейскую проблему».

До этого член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал тот факт, что президента Украины Владимира Зеленского не пустили на предстоящий саммит Европейского Союза и государств Латинской Америки.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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