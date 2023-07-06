Турция подтвердила, что Зеленский в пятницу прибудет в Стамбул

В канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердили его запланированную на 7 июля встречу в Стамбуле с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

Агентству сообщили, что по итогам переговоров двух лидеров ожидается пресс-конференция.

«Ожидается, что завтра господин президент встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи в павильоне Вахдеттин может состояться пресс-конференция», — сказали в канцелярии.

До этого издание Sabah, ссылаясь на собственные дипломатические источники, сообщало, что Владимир Зеленский должен прибыть с визитом в Стамбул в пятницу по приглашению главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Днем 6 июля украинский лидер приехал в Болгарию для переговоров с руководством государства. Зеленский заявлял, что планирует провести переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, с президентом страны Руменом Радевым, а также встретиться с парламентариями, политиками, чиновниками и журналистами.

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