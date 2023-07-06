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В МИД прокомментировали информацию о тайных переговорах Лаврова с представителями США

Захарова: данные о тайных переговорах Лаврова с экс-чиновниками США — фейк

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что информация о тайных переговорах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и бывших американских чиновников по Украине в апреле является фейком. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД РФ Лавров и бывшие американские чиновники якобы встречались в апреле, чтобы заложить основу для дальнейших переговоров о завершении конфликта на Украине.

«Это дезинформация. Фейк, запущенный в западные СМИ», — пояснила Захарова.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться осенью. Такое мнение он выразил на встрече с представителями СМИ.

Как подчеркнул Лукашенко, главное, чтобы этот конфликт прекратился.

Лукашенко также говорил, что разговор с Украиной о мире в настоящий момент может состояться, но после ее контрнаступления такой возможности не будет.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

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