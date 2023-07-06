Зеленский встретился с премьер-министром Болгарии Денковым

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, главным акцентом переговоров стала безопасность обеих стран и всей Европы.

Позже Reuters сообщало, что Украина и Болгария договорились о большем сотрудничестве в оборонной сфере.

Зеленский сообщил, что пригласил Софию принять участие в восстановлении Украины.

«Мы обсудили военную помощь, которую Болгария предоставляет нашей стране. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества, которое уже спасло много жизней», — сказал он на пресс-конференции в Софии, где встретился с болгарскими властями.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прибытие украинского лидера Владимира Зеленского в Болгарию для обсуждения предоставления Украине военной поддержки.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.