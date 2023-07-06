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СМИ сообщают, что Зеленский на этой неделе прибудет с визитом в Турцию

Haberturk: Зеленский должен прибыть в пятницу в Стамбул по приглашению Эрдогана

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Murat Cetinmuhurdar/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен прибыть с визитом в Стамбул в пятницу по приглашению главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Sabah, ссылаясь на собственные дипломатические источники.

«Владимир Зеленский посетит Турцию для встречи с президентом Эрдоганом в преддверии саммита лидеров НАТО в Вильнюсе. Зеленский и Эрдоган встретятся в Стамбуле», — говорится в публикации.

При этом издание подчеркивает, что турецкий президент «входит в число лидеров, которые больше всего встречались как с президентом России Владимиром Путиным, так и с главой Украины Зеленским».

Днем 6 июля Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что прибыл в Болгарию для переговоров с руководством государства. Он отметил, что планирует провести переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, с президентом страны Руменом Радевым, а также встретиться с парламентариями, политиками, чиновниками и представителями СМИ.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

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