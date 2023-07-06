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Патрушев рассказал о восстановлении однополярного порядка в мире

Патрушев: восстановить однополярный мир на правилах США не удастся

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе заявил, что Запад временно сплотился на фоне «российской агрессии» и восстановить однополярный мир, основанный на правилах США, не удастся.

«Ни у кого уже нет сомнений в том, что западная гегемония ведет мир в тупик. Активно идет становление многополярного мира как основы стабильного международного развития. Конструкция же однополярного миропорядка, основанного на диктуемых США правилах, не может быть реанимирована», — отметил Патрушев.

Он добавил, что желание Запада нанести России стратегическое поражение уже привело к тому, что в мире обострились глобальные проблемы, при этом «англосаксы и их приспешники» хотят сохранить свое доминирование.

До этого Патрушев говорил, что Запад оказывает беспрецедентное давление на государства Центральной Азии, пытаясь создать в регионе «полыхающее пространство» с воюющими друг с другом странами.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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