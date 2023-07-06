Патрушев высказался о противостоянии России и Запада

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе в Краснодаре заявил, что Запад развязал против России гибридную войну, не оценив трезво перспективы ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, для происходящего на сегодняшний день на международной арене характерна поляризация и трансформация архитектуры международной безопасности.

«Соответствующие процессы инициированы западными странами в рамках ведения гибридной войны против России, развязанной явно без трезвой оценки ситуации и ее перспектив», — сказал секретарь Совбеза.

Также Патрушев заявил, что военные угрозы для РФ со стороны Североатлантического альянса в настоящий момент усиливаются. Кроме того, он упомянул учения альянса Defender Europe, где военные отрабатывали планы переброски сил и средств вдоль восточного фланга.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».