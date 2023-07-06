Финляндия продлила ограничения на въезд в страну для россиян

Кабинет министров Финляндии продлил действие ограничений для россиян на въезд и выдачу туристических виз на неопределенный срок. Об этом говорится в постановлении правительства страны, передает ТАСС.

В документе уточняется, что данное решение было принято для создания необходимых условий для бессрочного ограничения поездок граждан РФ в Финляндию без крайней необходимости, а также транзитных перевозок через республику в другие страны Шенгенской зоны.

Ранее МИД РФ сообщил, что с 1 октября Россия отзывает свое согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге в качестве ответных мер на конфронтационную политику финских властей. Уточнялось, что финской стороне были вручены соответствующие дипломатические ноты МИД России.

В конце июня телерадиокомпания Yle сообщала, что власти Финляндии хотят ввести ограничение на въезд для россиян-абитуриентов и владельцев недвижимости.

До этого правительство Финляндии заявляло по итогам совместного заседания главы государства и комитета по иностранным делам и политике безопасности, что власти страны планируют ужесточить ограничения на въезд для россиян.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.