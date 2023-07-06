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Финляндия может закрыть генконсульство РФ в Турку

Президент Финляндии Ниинисте: генконсульство в Турку может быть закрыто

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Upp75/Wikimedia Commons

Власти Финляндии могут закрыть генконсульство в Турку в ответ на закрытие генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге и высылку финских дипломатов. Об этом в своем Twitter написал президент Финляндии Саули Ниинисте.

«Мы готовим ответные меры. Равноценным ответом на закрытие петербургского генконсульства является закрытие российского консульства в Турку», — написал финский президент.

До этого в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявляли, что послу Финляндии в Москве Антти Хелантеря рассказали о решении о сокращении взаимного консульского присутствия и закрытии с 1 июля канцелярии посольства России в Лаппеенранте.

Отмечается, что решение соответствует текущему уровню российско-финляндских отношений.

МИД РФ также высылает девять финских дипломатов.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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