Лукашенко рассказал, когда примет решение о поездке на саммит ООН в сентябре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что примет решение о поездке на саммит Организации Объединенных Наций по целям устойчивого развития в сентябре, после консультаций с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями иностранных и белорусских СМИ, передает корреспондент ТАСС, присутствующий там.

«Мы посоветуемся со старшим братом. Если он не поедет, то что мне туда без него ехать», — заявил белорусский лидер.

Также на этой встрече Александр Лукашенко выразил мнение, что Украина к саммиту НАТО попытается продемонстрировать свою мощь против Российской Федерации. Президент Белоруссии считает, что глава Украины Владимир Зеленский будет настаивать на принятии его страны в Североатлантический альянс и вступлении НАТО в конфликт.

При этом Лукашенко указал, что Зеленский окончательно понял, что не сможет победить в конфликте.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.