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Сербия планирует запросить срочное заседание Совета Безопасности ООН

Вучич: Белград запросит срочное заседание СБ ООН из-за угрозы безопасности сербов в Косово

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград планирует запросить проведение срочного заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с угрозой жизни и безопасности своих граждан в Косово и Метохии, а также потребовать от сил НАТО для Косово демилитаризации вооруженных формирований косовских албанцев. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к нации, передает ТАСС.

Вучич подчеркнул, что народ в Сербии «прижат к стенке».

«Поэтому я буду просить о срочном разговоре с главой НАТО Йенсом Столтенбергом в любой точке планеты Земля, чтобы провести последние переговоры и обозначить ситуацию, сказать, что мы можем сделать и что мы больше не можем делать», — сказал он.

Сербский лидер отметил, что Белград будет запрашивать срочное заседание Совбеза ООН впервые, так как при угрозе жизни сербов необходимо предпринимать срочные меры.

«Будем просить срочные меры, а именно -— чтобы Совет безопасности потребовал от KFOR немедленного прекращения деятельности приштинских структур, которые этим (преследованием сербов — «Газета.Ru») занимаются, и демилитаризации всех вооруженных албанских формирований», — пояснил Вучич.

2 июля Александр Вучич заявлял, что ожидает скорого обострения в Косово.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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