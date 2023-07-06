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Лукашенко рассказал, что у его сына Николая есть номер телефона Зеленского

Лукашенко признался, что у него нет номера телефона Зеленского

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопрос о каналах связи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает ТАСС. По его словам, в настоящее время у него есть лишь одна возможность контакта с президентом Украины.

«У моего младшего сына [Николая Лукашенко] есть телефон Зеленского, больше каналов [связи с Киевом] нет. Мы с ним не поддерживаем отношения», — пояснил Лукашенко в ходе встречи с представителями СМИ.

Он также добавил, что подобный уровень отношений с Зеленским возник не по вине белорусской стороны.

С началом российской военной спецоперации в конце февраля 2022 года отношения Украины и Белоруссии серьезно испортились на фоне поддержки действий Москвы со стороны Минска. В частности, Киев обвинял белорусскую сторону в подготовке «атак» на украинскую территорию. На этом фоне Украина серьезно укрепила границу с Белоруссией. При этом в Минске все подозрения Киева опровергают.

Ранее Лукашенко объяснил претензии Зеленского к Западу сомнением в победе над Россией.

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