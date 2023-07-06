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Лукашенко заявил, что «ничто не заставит» его направить на Украину белорусских военных

Лукашенко: Белоруссия рассчитывает на победу России в конфликте на Украине

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Пресс-служба президента Белоруссии/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время встречи с представителями иностранных и белорусских СМИ, что страна рассчитывает на победу России в украинском конфликте. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы рассчитываем», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как отметил президент, те, кто не хочет победы Москвы, должны сесть с ней за стол переговоров.

По словам Лукашенко, его «ничто не заставит» направить на Украину белорусских военных.

До этого президент Белоруссии в ходе встречи с западными и белорусскими журналистами заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский осознал невозможность победы в конфликте с Россией. По словам Лукашенко, президент Украины понял, что контрнаступление украинской армии закончится гибелью «тысяч и тысяч людей», и больше ничем.

27 июня в Кремле оценили возможности Лукашенко стать переговорщиком по Украине.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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