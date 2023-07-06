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В МИД России заявили об ответных мерах на политику финских властей

МИД РФ объявил, что Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге

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Илья Питалев/РИА Новости

Россия с 1 октября отзывает свое согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге в качестве ответных мер на конфронтационную политику финских властей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Согласно сообщению российского дипведомства, финской стороне вручены соответствующие дипломатические ноты МИД России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что дипведомство вызвало посла Финляндии для выражения ему протеста из-за антироссийской политики.

Министерство иностранных дел России также заявило, что девять сотрудников посольства Финляндии в Российской Федерации и финского генконсульства в Санкт-Петербурге объявлены персонами нон грата в качестве ответной меры.

В конце июня министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия готова рассмотреть предложения Финляндии по возобновлению связей между государствами, при этом будет учитываться присоединение Хельсинки к НАТО.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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