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МИД России заявил о решении выслать финских дипломатов из России

МИД России заявил о высылке девяти дипломатов Финляндии в качестве ответной меры

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России заявило о высылке девяти дипломатов Финляндии в качестве ответной меры на конфронтационную политику финских властей. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД России указали, что девять сотрудников посольства Финляндии в Российской Федерации и финского генконсульства в Санкт-Петербурге объявлены персонами нон грата. Об этом уведомили посла Финляндии в России Антти Хелантеря.

Уточняется, что данное решение было принято в связи с высылкой в июне 2023 года из Финляндии девяти представителей российских загранучреждений.

В МИД РФ также сообщили, что Россия с 1 октября отзывает свое согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла во время брифинга 6 июля, что дипведомство вызвало посла Финляндии для выражения ему протеста из-за антироссийской политики.

До этого стало известно, что Финляндия начала модернизацию железной дороги, ведущей в Швецию. Предполагается, что обновление железнодорожного полотна ускорит переброску техники НАТО в страну в случае конфликта с Россией. Вложить в проект планируют €37 млн, завершить — в следующем году. Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу в апреле, заявку Швеции на вступление в блок пока не ратифицировали из-за позиции Турции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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