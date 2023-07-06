В МИД России предупредили о последствиях атак на Запорожскую АЭС

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ответ со стороны Москвы на какие-либо атаки Киева на Запорожскую атомную электростанцию будет предельно жестким. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель дипведомства напомнила о готовности РФ ответить при попытках диверсий на ЗАЭС в четверг, 6 июля, во время брифинга.

«Россия продолжит обеспечивать защиту ЗАЭС и будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на этот объект», — сказала она.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

РФ и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений».

До этого в Североатлантическом альянсе полагали, что не стоит опасаться скорого нападения на ЗАЭС.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.