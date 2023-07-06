В Кремле прокомментировали прибытие Зеленского в Болгарию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прибытие украинского лидера Владимира Зеленского в Болгарию для обсуждения предоставления Украине военной поддержки.

По словам представителя Кремля, киевские власти делают все возможное, чтобы затащить как можно больше стран в конфликт с РФ напрямую.

«Принципиально все эти обсуждения и результаты этих обсуждений никоим образом не способны повлиять на исход специальной военной операции. И нынешняя ситуация на фронте более чем красноречиво это подтверждает», — сказал Песков.

До этого Зеленский сообщил в Telegram-канале, что приехал в Болгарию и планирует провести переговоры с руководством страны. По его словам, будет обсуждаться военная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, а также гарантии безопасности и реализация украинской «формулы мира».

Министр по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк заявлял, что Украине не нужно испытывать больших надежд в преддверии саммита НАТО.

Украина пытается активизировать процесс вступления в Североатлантический альянс с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который должен пройти в Литве в июле 2023 года, Киев требует от блока конкретных решений по членству.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.