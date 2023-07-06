МИД РФ вызвал посла Финляндии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что дипведомство вызвало посла Финляндии для выражения ему протеста из-за антироссийской политики. Трансляция велась на YouTube-канале министерства.

«Мы сегодня немного говорили о Финляндии и том антироссийским курсе, который Хельсинки сейчас выбрал, в этой связи сегодня на Смоленскую площадь был вызван посол Финляндии в России. Ему был заявлен решительный протест в связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой», — отметила представитель министерства.

Также, согласно сообщению на сайте МИД РФ, послу было заявлено, что параметры вступления Финляндии в НАТО создают угрозу безопасности России, а линия Хельсинки на «накачивание» Украины оружием Запада «не может оставаться без ответа».

До этого стало известно, что Финляндия начала модернизацию железной дороги, ведущей в Швецию. Предполагается, что обновление железнодорожного полотна ускорит переброску техники НАТО в страну в случае конфликта с Россией. Вложить в проект планируют €37 млн, завершить — в следующем году. Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу в апреле, заявку Швеции на вступление в блок пока не ратифицировали из-за позиции Турции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».