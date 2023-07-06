Лукашенко объяснил претензии Зеленского к Западу сомнением в победе над Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с западными и белорусскими журналистами заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский осознал невозможность победы в конфликте с Россией. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

По словам Лукашенко, президент Украины понял, что контрнаступление украинской армии закончится гибелью «тысяч и тысяч людей», и больше ничем.

Белорусский президент добавил, что именно поэтому Зеленский предъявил Западу претензии, касающиеся поставок вооружения и финансовой помощи Украине.

«К 11 июля (саммит НАТО. — «Газета.Ru») они должны что-то продемонстрировать», — отметил Лукашенко, предполагая, что интенсивность боевых действий будет нарастать.

До этого Лукашенко говорил, что применение ядерного оружия возможно только при агрессии со стороны НАТО.

Ранее Лукашенко попросил не делать из него героя.