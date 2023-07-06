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В Кремле не прокомментировали заявление Лукашенко о неразмещении ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Песков: заявление Лукашенко о ЧВК «Вагнер» 24 июня сохраняет актуальность

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о ЧВК «Вагнер» и ее главе Евгении Пригожине от 24 июня сохраняет свою актуальность.

Он отказался комментировать слова белорусского лидера о местоположении ЧВК и Пригожина.

«Я оставлю без комментария. Верну вас в 24-е число. Помните рассказ обстоятельный Лукашенко. Все сохраняет свою актуальность. Нового мне нечего добавить», — сказал Песков.

Как стало известно до этого, президент Белоруссии на встрече с представителями белорусских и иностранных СМИ заявил, что российского бизнесмена, основателя частной военной компании «Вагнер» на территории страны на данный момент нет. По словам Лукашенко, бойцы ЧВК в данный момент находятся в своих лагерях. Он также не видит никаких рисков в размещении бойцов «Вагнер» на территории Белоруссии. Лукашенко отметил, что ЧВК «Вагнер» было предложено несколько бывших военных городков, но у ЧВК другое видение своего размещения в Белоруссии.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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