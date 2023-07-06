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Песков рассказал, следят ли в Кремле за перемещением Пригожина

Песков заявил, что в Кремле не следят за перемещением главы ЧВК «Вагнер» Пригожиным

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Alexander Ermochenko/Reuters

В Кремле не имеют возможности и желания следить за перемещением главы ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

6 июля Александр Лукашенко заявил журналистам, что Евгений Пригожин находится в Санкт-Петербурге или в Москве, на территории Белоруссии его нет. Он также сообщил, что бойцы ЧВК в данный момент находятся в своих лагерях.

«Нет, не следим. Не имеем возможности и желания это делать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он рассказал о планах по встрече президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Он подчеркнул, что лидеры двух стран часто общаются, но не о всех телефонных разговорах сообщается прессе.

Даты встречи пока нет, добавил он.

Ранее сообщалось, что Пригожин 4 июля самолично посетил Управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, чтобы забрать изъятое у него 24 июня оружие.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.

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