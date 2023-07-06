В Кремле прокомментировали желание талибов* принять участие в саммите ШОС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что решение об участии талибов (организация запрещена в России) в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должно приниматься консенсусом.

На вопрос журналиста, как в Кремле восприняли желание представителей движения «Талибан» принять участие в следующем саммите ШОС, Песков отметил, что эту тему нужно будет рассмотреть перед следующим саммитом организации.

«Решение принимается консенсусом. Тема должна быть рассмотрена в ходе подготовки к следующему саммиту», — поделился Песков.

До этого талибы заявляли о желании принять участие в следующем саммите ШОС в Казахстане.

В заявлении афганского правительства говорилось, что Кабул поддерживает итоговую декларацию саммита ШОС в той части, где говорится о поддержке свободного от войн и наркотиков Афганистана.

«Талибан» выразил несогласие с утверждениями стран-участниц ШОС, что талибанское правительство не является инклюзивным.

Ранее в МИД назвали фальшивкой публикации о финансировании талибов* Россией.