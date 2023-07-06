В Польше посоветовали Украине не ждать многого от саммита НАТО

Украине не нужно испытывать больших надежд в преддверии саммита НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе, заявил министр по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк, передает RFM 24. По его словам, в Североатлантическом альянсе пока есть консенсус лишь относительно необходимости продолжения помощи Киеву.

«На саммите не будет принято решение о возможном членстве Украины в НАТО. О поддержке Украины спора нет. Однако есть некоторые разногласия относительно членства Украины в НАТО», — пояснил Шинковский вель Сенк.

Украина пытается активизировать процесс вступления в Североатлантический альянс с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который должен пройти в Литве в июле 2023 года, Киев требует от блока конкретных решений по членству. При этом руководство Украины настаивает на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. Впрочем, в НАТО не обещают Киеву какого-либо продвижения в вопросах интеграции до завершения военного конфликта.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.